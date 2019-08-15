annesi telefonuna el koyunca buzdolabından tweet attı

ABD'nin Kentucky eyaletinde yemek yaparken telefona dalması sonucu yaşanan kazada yangın çıkaran Dorothy, annesi tarafından cezalandırıldı. 15 yaşındaki kız çareyi buzdolabından tweet atmakta buldu.

CEZASI 2 HAFTA ÖNCE BAŞLADI

Dorothy'nin cezası, iki hafta önce mutfakta yaşanan kazadan sonra başladı. Dorothy pilav yaparken YouTube izlediği için ocak alevler içinde kaldı.

Genellikle Amerikalı şarkıcı Ariane Grande hakkında tweetler atan Dorothy, yasağı ilk olarak 4 Ağustos'ta Nintendo 3DS oyun konsolundan gönderdiği mesajla deldi.

Dorothy, cezayı "Sonsuza kadar gidiyorum. Annem telefonumu aldı. Hepinizi özleyeceğim. Ağlıyorum. Hoşçakalın" mesajıyla duyurdu.

Ertesi gün Dorothy'nin annesi tarafından yazıldığı tahmin edilen bir mesajda "Dorothy'nin Nintento'dan Twitter'ı kullandığını gördüm. Bu hesap kapatılacak" denildi.

NİNTENDO'DAN SONRA WII

Dorothy bu kez diğer oyun konsolu Wii U'ya yöneldi ve "Merhaba. Annem Nintendomu aldı. Wii'mi kullanmaktan başka çarem kalmadı. Gösterdiğiniz destek ve sevginiz için teşekkürler" dedi.

Wii'de 80 karakter sınırlaması olduğu için Dorothy, mesajını ekran görüntüsüyle paylaşmak zorunda kaldı.

SON ÇARE BUZDOLABI

Annesi bu cihaza da el koyunca, Dorothy son çare olarak LG marka buzdolaplarını keşfetti 8 Ağustos'taki mesajında "Bu tweet'in ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyorum. Buzdolabıyla konuşuyorum. Çünkü annem tüm elektronik cihazlarıma yine el koydu" dedi.

LG mesajla ilgili yorum yapmadı. Ancak şirketin internet sitesinde akıllı buzdolaplarının sosyal medya özelliği olduğu belirtiliyor. Mesajından kaynağında da tweetin buzdolabından gönderildiği teyit ediliyor.

ANNESİ BUZDOLABINI DA KALDIRIYOR

Dorothy, İngiliz Guardian gazetesine annesiyle yaşadığı mücadeleyi anlattı.

Dün itibarıyla yasak sürdüğü için gazeteye kuzeninin iPad'i üzerinden mesaj gönderen Dorothy, "Etrafımda olan bitene bakayım diye annem tüm cihazlarımı aldı. Rezil oldum. Çok üzgünüm. Çünkü bütün yaz sıkıntımı Twitter'la geçiriyorum" dedi.

Dorothy, Intelligencer adlı siteye de annesinin birilerini arayıp buzdolabını götürmelerini istediğini söyledi, "Annen neden sadece buzdolabının internet bağlantısını kesmiyor?" sorusunu "Annem teknoloji konularında çok iyi değil" diye yanıtladı.

15 yaşındaki kız çocuğunun yasağının kaldırılması için #FreeDorothy etiketiyle başlatılan kampanyaya Twitter da destek verdi. Kampanyaya binlerce kişi destek verdi.

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