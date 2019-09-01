Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
96718
ALTIN
285.074
DOLAR
5.8155
STERLIN
7.0363
EURO
6.4044
İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
2019 yılı uzman erbaş ve uzman çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? K.K.K Uzman Erbaş Başvurusu Nasıl Yapılır?
Lise Mezunu Polis Özel Harekat (PÖH) Alınıyor! Polis Akademisi'nden Duyuru Geldi!
Lisans Mezunlarına Müjde! 2000 Kadın-Erkek Komiser Yardımcısı Alınıyor!
Bakanlık duyurdu: 4 bin 996 personel alınacak

Anneler, bebek bezini sahibinden.com'da arıyor

sahibinden.com'un ikinci el ve sıfır alışveriş kategorisi altında yer alan anne & bebek alt kategorisindeki ilan sayısı, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 30 artış kaydetti.

Anneler, bebek bezini sahibinden.com'da arıyor

sahibinden.com'un ikinci el ve sıfır alışveriş kategorisi altında yer alan anne & bebek alt kategorisindeki ilan sayısı, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 30 artış kaydetti.

01 Eylül 2019 Pazar 10:52
Anneler, bebek bezini sahibinden.com'da arıyor

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de her yıl 1 milyon 200 binden fazla bebek dünyaya gelirken, artık başlı başına bir sektör halini alan anne ve bebek ürünlerine olan ihtiyaç ve ilgi de sürekli artıyor.

sahibinden.com'un ikinci el ve sıfır alışveriş kategorisi altında yer alan anne & bebek alt kategorisindeki ilan sayısı, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 30 arttı. 

Kategorinin en çok incelenen ürünleri taşıma, mobilya ve bebek oyuncakları olurken, kullanıcıların en çok ziyaret ettiği ürün ise bebek bezi oldu. 

Aynı dönemde kategorideki ilanlara ilgi yüzde 24 artış gösterirken, bebek arabası & puset, çocuk oto koltuğu, beşik & karyola, bebek oyuncakları ve ana kucağı en çok tercih edilen ilanlar olarak belirlendi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
anneler bebek bezini sahibinden da arıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 bin 500 polis adayı alınacak
2 bin 500 polis adayı alınacak
500 Kadın PÖH Alımı Yapılacak! İşte Başvuru Şartları!
500 Kadın PÖH Alımı Yapılacak! İşte Başvuru Şartları!
Kayseri'de kamyon evin üzerine devrildi: 4 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de kamyon evin üzerine devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim