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Anne ve babasını siyanür içirerek öldüren Kalkan'ın kardeşi konuştu: Deli numarası yapıyor

İzmir’de anne-babasını siyanürlü limonatayla öldüren Mahmut Can Kalkan, geçici şizofren teşhisiyle Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Kardeşi Emircan ise, abisinin deli numarası yaptığını belirterek, “O psikopat hasta değil. Bu anlaşılacak ve hapiste çürüyecek” diye konuştu.

Anne ve babasını siyanür içirerek öldüren Kalkan'ın kardeşi konuştu: Deli numarası yapıyor

İzmir’de anne-babasını siyanürlü limonatayla öldüren Mahmut Can Kalkan, geçici şizofren teşhisiyle Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Kardeşi Emircan ise, abisinin deli numarası yaptığını belirterek, “O psikopat hasta değil. Bu anlaşılacak ve hapiste çürüyecek” diye konuştu.

28 Mayıs 2019 Salı 09:18
Anne ve babasını siyanür içirerek öldüren Kalkan'ın kardeşi konuştu: Deli numarası yapıyor

İzmir Bayraklı'da anne ve babasını siyanürlü limonata içirerek öldüren, iki kardeşini de öldürmeye teşebbüs eden Mahmut Can Kalkan'ın, cezaevinde bir gün kaldıktan sonra şizofren teşhisi konduğu için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine, kardeşi Emircan Kalkan büyük tepki gösterdi. 'Abisinin asla hasta olduğuna inanmadığını, onun cani, psikopat ve uyuşturucu müptelası bir katil olduğunu' söyleyen Emircan Kalkan, Yeni Asır'a konuştu.

‘O TAM BİR PSİKOPAT’

Şizofren teşhisi konulan Kalkan'ın hastaneye sevk edildiğini öğrendiği anda acısının ikiye katlandığını söyleyen Emircan Kalkan, "Ama prosedür böyleymiş, üç aylık tedavinin ardından hastaneden rapor çıkacak ve bu kişinin manyak bir katil olduğu anlaşılacak. Ben o psikopattan şikayetçiyim, Türk adaletine güveniyorum, en ağır cezayı alacak. Deli numarası yapıyor, o çok tehlikeli bir katil, raporda da deli değil, katil olduğunun ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

SADECE BİR GÜN KALDI

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi, 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan, internetten sipariş ettiği siyanürle anne, baba ve kardeşlerine limonata hazırlamıştı.

Mahmut Can Kalkan’ın verdiği zehirli limonatayı içen 46 yaşındaki baba Mehmet ve 39 yaşındaki anne Fatma Kalkan ölmüş, içmek istemedikleri limonata üzerlerine dökülen 16 yaşındaki Emircan ile 4 yaşındaki Mehmet Taha Kalkan ise yaralanmıştı. Taburcu edilen 2 kardeş dedelerinin yanına gönderilirken, şizofren teşhisi konulan Mahmut, Buca Cezaevi'nde bir gün kaldıktan sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti.

RAPOR GERÇEĞİ GÖSTERECEK

Kalkan'ın gerçekten şizofren olup olmadığının, üç aylık bir tedavinin ardından, İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde hazırlanacak heyet raporuna göre karar verileceği öğrenildi. Avukat Çiler Koşar, "Heyet raporunda cezai ehliyeti yoktur" tespiti yapılırsa kişiye ceza verilmez" şeklinde konuştu.

Katil zanlısı Mahmut Can Kalkan'a sağlık raporunda geçici olarak şizofreni tanısı konulduğunu hatırlatan, öldürmeye çalıştığı kardeşi Emircan Kalkan, "Tamamen prosedür gereği hastaneye sevk edildiği bize iletildi. Ben bir an önce layık olduğu yere, hapishaneye gönderilmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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