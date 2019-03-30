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Anketler Doğru Mu? Arkasında Kim Var? Hepsini Bilmek Mümkün Olacak! Nasıl Mı? İşte Detaylar!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında gündeme getirilen konu anketlerin güvenilirliği oldu. Bahçeli anketlerin kamuoyunu bilgilendiren değil yönlendiren bir hüviyet kazandığını iddia etmişti ve seçimden sonra kanun çıkartmak istediklerini söylemişti. İşte detaylar!

Anketler Doğru Mu? Arkasında Kim Var? Hepsini Bilmek Mümkün Olacak! Nasıl Mı? İşte Detaylar!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında gündeme getirilen konu anketlerin güvenilirliği oldu. Bahçeli anketlerin kamuoyunu bilgilendiren değil yönlendiren bir hüviyet kazandığını iddia etmişti ve seçimden sonra kanun çıkartmak istediklerini söylemişti. İşte detaylar!

30 Mart 2019 Cumartesi 18:27
Anketler Doğru Mu? Arkasında Kim Var? Hepsini Bilmek Mümkün Olacak! Nasıl Mı? İşte Detaylar!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında gündeme getirilen konu anketlerin güvenilirliği oldu. Bahçeli anketlerin kamuoyunu bilgilendiren değil yönlendiren bir hüviyet kazandığını iddia etmişti ve seçimden sonra kanun çıkartmak istediklerini söylemişti. İşte detaylar!

Sözcü'nün haberine göre; Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanan kanun teklifine göre, araştırma adı altında bir kurum, kuruluş, ürün, hizmet veya kişi hakkında, olumlu ya da olumsuz yönlendirme veya etkileme amacıyla yalan, yanlış, eksik ya da yanıltıcı bilgiler sunan araştırma şirketinin yöneticilerine, 2-5 yıl arasında hapis cezası verilebilecek.

Bahçeli’nin kanunlaştırılabilir dediği teklif, MHP Genel Başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya tarafından hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ve halen Adalet Komisyonunda bulunan teklife göre şirketler, araştırmayı kim için yaptığını, finansman kaynağını ve tutarını belgeleri ile birlikte açıklamak zorunda olacak.

Kişisel verilerin arşivlenerek başka çalışmalar ya da başka amaçlar için kullanımının önüne geçilmesi amacıyla işlemler sona erdiğinde imha edilmesi de zorunlu olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) anket şirketleri tarafından yapılan araştırmaları denetleme ve gözetim altında tutma konusunda yetkili olacak. Yapılan anketlerin taraflı veya yanıltıcı olması hususunda ilk denetimi ve araştırmayı yapacak yer TÜİK olacak. Kurallara uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşuna; bu araştırmayı yapmak için fatura karşılığı aldığı ücretin 10 katına kadar para cezası da verilebilecek.

Bu uygulama hayata geçerse sürekli tartışılan ve gündemde olan anket şirketlerinin taraflı odluğu ve yanılttığı iddiaları tarih olacak.

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