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Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’i protesto etmek isteyen öğrencilere özel güvenlik saldırdı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye” başlığıyla düzenlenen sempozyum öncesi özel güvenlik personeli öğrencilere coplarla saldırdı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’i protesto etmek isteyen öğrencilere özel güvenlik saldırdı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye” başlığıyla düzenlenen sempozyum öncesi özel güvenlik personeli öğrencilere coplarla saldırdı.

19 Kasım 2019 Salı 20:41
Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’i protesto etmek isteyen öğrencilere özel güvenlik saldırdı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin (Mülkiye) 160’ıncı kuruluş yılı nedeniyle Ankara Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun birlikte düzenlediği “Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye” başlıklı sempozyumun onur kurulunda rektör Erkan İbiş de yer aldı.

Gazete Duvar'ın haberine göre bugün (19 Kasım) Cebeci Kampüsü’nde başlayan sempozyum öncesi bazı öğrenciler Prof. Aziz Köklü Salonu’na alınmadı. Salona alınmamalarına tepki gösteren öğrencilere okulun özel güvenlik personeli coplarla saldırdı. Güvenliğin saldırısının ardından öğrenciler, “Bu okul bizim” sözleriyle tepki gösterdi.

Mülkiyeliler tepki göstermişti

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in sempozyumun onur konuğu olmasına tepki gösteren Mülkiyeliler Birliği, yaptıkları açıklamada, “Hukukun en temel ilkelerini yok sayan, keyfi yönetimi rehber edinen, akademik özgürlükleri hedef haline getiren, adı türlü yolsuzluk iddialarına karışan ve en önemlisi, akademisyen ihraçlarında büyük rol üstlenerek Fakültemiz akademik birikimini tasfiye eden bu kişinin adının, SBF Dekanlığı tarafından, üstelik “onur” duyularak Mülkiye tarihi ve Mülkiye değerleriyle yan yana getirilmesinden utanç duyuyoruz” denilmişti.

'Ülkücüler' öğrencileri hedef aldı

Özel güvenliğin sempozyuma alınmayan öğrencilere coplu saldırısının ardından arka bahçede toplanan ve kendilerini ülkücü olarak adlandıran bir grup, öğrencilere saldırdı. Öğrenciler ile üzerine yürüyerek yumruklamaya çalışan ‘ülkücüler’ arasında arbede yaşandı. Saldırının ardından öğrenciler “Cebeci faşizme mezar olacak” sloganları attı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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