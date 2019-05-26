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Ankara Emniyetinden 'Öğrencileri fişleme' açıklaması: Yapılan işlem bilgilendirmeden ibarettir

Ankara Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerinin fişlendiği iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerle ilgili üniversite yönetimleri ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün bilgilendirildiğini bildirdi.

Ankara Emniyetinden 'Öğrencileri fişleme' açıklaması: Yapılan işlem bilgilendirmeden ibarettir

Ankara Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerinin fişlendiği iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerle ilgili üniversite yönetimleri ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün bilgilendirildiğini bildirdi.

26 Mayıs 2019 Pazar 16:49
Ankara Emniyetinden 'Öğrencileri fişleme' açıklaması: Yapılan işlem bilgilendirmeden ibarettir

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü'ne ve Üniversite yönetimlerine yazı göndererek 'fişleme dosyası' bulunan öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesini istediği öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili Ankara Emniyetinden yapılan açıklamada, “Bazı basın ve yayın organlarında Emniyet Müdürlüğümüz tarafından fişlendiği öne sürülen üniversite öğrencilerinin kalmış oldukları yurtlardan çıkartıldıkları ve almış oldukları öğrenim burslarının kesildiği yönünde haberler yer almaktadır. Yapılan işlem; adli mercilerce haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerle ilgili olarak mer’i mevzuat gereği üniversite yönetimlerinin ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün bilgilendirilmesinden ibarettir” denildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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