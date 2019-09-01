Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
96718
ALTIN
285.074
DOLAR
5.8155
STERLIN
7.0363
EURO
6.4044
İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
2019 yılı uzman erbaş ve uzman çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? K.K.K Uzman Erbaş Başvurusu Nasıl Yapılır?
Lise Mezunu Polis Özel Harekat (PÖH) Alınıyor! Polis Akademisi'nden Duyuru Geldi!
Lisans Mezunlarına Müjde! 2000 Kadın-Erkek Komiser Yardımcısı Alınıyor!
Bakanlık duyurdu: 4 bin 996 personel alınacak

Ankara'da nakitle ulaşım bitiyor

Ankarakart’ın ÖHO'larda geçerli olmasıyla birlikte başkentte tüm toplu taşıma araçlarında tek kartla ulaşım dönemi başlayacak ve nakit ödemeyle ulaşım dönemi sona ermiş olacak.

Ankara'da nakitle ulaşım bitiyor

Ankarakart’ın ÖHO'larda geçerli olmasıyla birlikte başkentte tüm toplu taşıma araçlarında tek kartla ulaşım dönemi başlayacak ve nakit ödemeyle ulaşım dönemi sona ermiş olacak.

01 Eylül 2019 Pazar 11:10
Ankara'da nakitle ulaşım bitiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü, mavi özel halk otobüslerinde de Ankarakart uygulamasını hayata geçiriyor.

Ankarakart'ın ÖHO’larda geçerli olmasıyla birlikte Ankara'da tüm toplu taşıma araçlarında tek kartla ulaşım dönemi başlamış olacak.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik hattı ile özel toplu taşıma araçlarında kullanılan Ankarakart, 2 Eylül Pazartesi (yarın) gününden itibaren mavi özel halk otobüslerinde (ÖHO) de kullanılacak.

Vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlayacak uygulamanın hayata geçmesiyle ÖHO’larda nakit ödeme dönemi sona erecek.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ankara da nakitle ulaşım bitiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 bin 500 polis adayı alınacak
2 bin 500 polis adayı alınacak
500 Kadın PÖH Alımı Yapılacak! İşte Başvuru Şartları!
500 Kadın PÖH Alımı Yapılacak! İşte Başvuru Şartları!
Kayseri'de kamyon evin üzerine devrildi: 4 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de kamyon evin üzerine devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim