Ankara'da kritik operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla sabit telefonlar üzerinden periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat halinde oldukları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 27 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Açıklamada, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ünün albay, birinin yarbay, 2'sinin binbaşı, 2'sinin yüzbaşı, diğerlerinin de astsubay olduğu, 11'inin halen görevde bulunduğu, geri kalanlar hakkında daha önce idari işlem yapıldığı bildirildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütüldüğü kaydedildi.

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