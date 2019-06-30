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Ankara'da korkutan deprem! Sallandılar...

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde derinliği 5 kilometre olan 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin 10 saniye sürdüğü belirtildi.

Ankara'da korkutan deprem! Sallandılar...

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde derinliği 5 kilometre olan 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin 10 saniye sürdüğü belirtildi.

30 Haziran 2019 Pazar 09:25
Ankara'da korkutan deprem! Sallandılar...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çubuk'ta yaşayan bir vatandaş, "Deprem 10 saniye falan sürdü ama çok korkutucuydu. Allah'tan görünürde depremden hasar gören ev ya da yapı yok.'' dedi.
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan son dakika bilgisine göre göre merkez üssü Ankara'nın Çubuk ilçesinde akşam saat 23:39'da yerin 7 kilometre altında 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi.

"BİRDEN BAŞIM DÖNMEYE BAŞLADI"

Ankara Çubuk'ta akşam saatlerinde meydana gelen depremle birlikte Çubuk'ta yaşayan vatandaşlar kısa süreli korku yaşarken, bölgede yaşayan bir vatandaş, "Biz ailecek evde oturuyorduk. Ben bilgisayarda oyun oynuyordum. Birden başım dönmeye başladı, çok korktum. Deprem olduğunu anladım. Sonra pencereden dışarı bakınca bizim bölgemizde oturanların da depremi hissettiğini gördüm. Deprem 10 saniye falan sürdü ama çok korkutucuydu. Allah'tan görünürde depremden hasar gören ev ya da yapı yok.'' dedi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 30.06.2019 10:10
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ankara da korkutan deprem sallandılar
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