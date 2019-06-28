Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 30°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
96551
ALTIN
262.403
DOLAR
5.7734
STERLIN
7.3577
EURO
6.5735
Youtube'dan Nasıl Para Kazanılır? Youtube Telif Hakları Nedir?
Sigara paketleri değişiyor ! Tarih belli oldu
Orman Genel Müdürlüğü Pilot Alıyor!
HONOR 7C, 1099 TL’lik Özel Fiyatıyla A101’de Satışta!
23 Haziran seçimi sonrası 3 Zam Haberi!

Ankara'da korkutan deprem

Ankara'nin Akyurt ilçesinde saat 13.55'te 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Akyurt ve Ankara Merkez çevresinde hissedildi. Yerin 5 KM derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı.

Ankara'da korkutan deprem

Ankara'nin Akyurt ilçesinde saat 13.55'te 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Akyurt ve Ankara Merkez çevresinde hissedildi. Yerin 5 KM derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı.

28 Haziran 2019 Cuma 16:11
Ankara'da korkutan deprem

Ankara'nin Akyurt ilçesinde saat 13.55'te 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Akyurt ve Ankara Merkez çevresinde hissedildi. Yerin 5 KM derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Akyurt ilçesi olan deprem, saat 13.55 sıralarında 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Ahmetadil, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ankara da korkutan deprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİT TIR'ları davasında karar çıktı !
MİT TIR'ları davasında karar çıktı !
Tüm Türkiye için uyarı geldi... Yarın başlıyor
Tüm Türkiye için uyarı geldi... Yarın başlıyor
OHAL Komisyonu, 77 bin 900 başvurudan 6 binini kabul etti
OHAL Komisyonu, 77 bin 900 başvurudan 6 binini kabul etti

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim