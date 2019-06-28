ankara da korkutan deprem

Ankara'nin Akyurt ilçesinde saat 13.55'te 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Akyurt ve Ankara Merkez çevresinde hissedildi. Yerin 5 KM derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Akyurt ilçesi olan deprem, saat 13.55 sıralarında 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Ahmetadil, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.

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