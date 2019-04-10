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Ankara'da Köpeklerin Zehirlenmesiyle ilgili Flaş Gelişme!

Dün Akşam Saatlerinde Ankara'nın Batıkent semtinde 13 sokak köpeğinin telef olmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da Köpeklerin Zehirlenmesiyle ilgili Flaş Gelişme!

Dün Akşam Saatlerinde Ankara'nın Batıkent semtinde 13 sokak köpeğinin telef olmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 14:12
Ankara'da Köpeklerin Zehirlenmesiyle ilgili Flaş Gelişme!

Dün Akşam Saatlerinde Ankara'nın Batıkent semtinde 13 sokak köpeğinin telef olmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.
 

Batıkent, Turgut Özal Mahallesi'nde zehirli tavuk eti verilmesi sonucunda öldükleri belirtilen 13 sokak köpeğiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünce sokak köpeklerinin zehirlenerek telef olduğu iddialarını soruşturmak üzere özel ekip kuruldu.

Ekiplerin çalışmasıyla bir şüpheli belirlenen adreste yakalandı. Polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Dün, telef olan sokak köpeklerini gören vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekipleri olay yerine gitmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Oğuzhan Yücel, gazetecilere açıklamasında, konunun sosyal medyada duyulmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla bölgeye intikal ettiklerini söylemişti.

'BEYAZ BİR ARAÇTAN İNİP ZEHİRLİ ET BIRAKTILAR'

Hayvansever Ali Şahan da topladıkları tavuk eti numunelerini emniyet güçlerine teslim ettiklerini ifade etmiş "Hayvanlar, ağzından köpükler çıkartıp birkaç saniye içinde olduğu yere yığıldı ve öldü. Biz bunları bırakan aracı sitelerin güvenlik kameralarından bizzat gördük. Burada yaşanan olay insanları tedirgin etti. Bunlar bulunsun" diye konuştu.

Öte yandan görgü tanıkları da beyaz bir araçtan kişi veya kişilerce zehirli tavuk eti ve benzeri ürünlerin olay yerine bırakıldığını iddia etti.

Olay yerine gelen hayvanseverler zehirli olduğu belirtilen tavuk eti parçalarını topladı

YAVAŞ: SORUMLULAR ORTAYA ÇIKARILACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olaya ilişkin twitter hesabından, "Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir" paylaşımında bulundu.

PAKDEMİRLİ: ÖZEL BİR EKİP KURULDU

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Başkent'te meydana gelen köpek katliamıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Yenimahalle İlçesinde zehirli etlerle köpeklerin öldürülmesine ilişkin resmi Twitter hesabından yayımladığı açıklamada, "Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Ankara Batıkent'teki insanlık dışı olayın sorumlularının bulunması, yasal işlem yapılması için Emniyet güçlerimiz ve Belediye ekiplerimizle çalışmalarını sürdürmektedirler" dedi. Ayrıca edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, yaşanan köpek katliamının araştırılmasına yönelik özel bir ekip kurdu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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