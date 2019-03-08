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Ankara'da Kiritik Operasyon:Çok sayıda Gözaltılar var!

Bu sabah Ankara'da düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturmada, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklaması yapıldı.

Ankara'da Kiritik Operasyon:Çok sayıda Gözaltılar var!

Bu sabah Ankara'da düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturmada, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklaması yapıldı.

08 Mart 2019 Cuma 10:01
Ankara'da Kiritik Operasyon:Çok sayıda Gözaltılar var!

Bu sabah Ankara'da düzenlenen operasyonda  FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturmada, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklaması yapıldı.

 Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması aralarında bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.Yapılan Açıklamada Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla ve Sakarya'da gözaltı kararı verilen şüphelilerden gözaltına 5'inin de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yazılı açıklama yapıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
 

Son Güncelleme: 08.03.2019 10:16
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