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Ankara'da hesabı beğenmeyen 5 kişi pavyona molotof kokteyli attı

Ankara'da gittikleri pavyonda hesabı fazla bulan beş kişi, mekana molotof kokteyli attı. Mekanda büyük hasar meydana gelirken, şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Ankara'da hesabı beğenmeyen 5 kişi pavyona molotof kokteyli attı

Ankara'da gittikleri pavyonda hesabı fazla bulan beş kişi, mekana molotof kokteyli attı. Mekanda büyük hasar meydana gelirken, şüpheliler polis tarafından yakalandı.

08 Kasım 2019 Cuma 19:02
Ankara'da hesabı beğenmeyen 5 kişi pavyona molotof kokteyli attı

Sözcü'nün haberine göre olay dün gece Ankara’nın çok sayıda pavyonun bulunduğu Çankırı Caddesi’nde meydana geldi. Bir pavyona giden beş kişi gecenin sonunda gelen hesaba itiraz etti. İşyeri sahipleri ile tartışan zanlılar mekandan ayrıldı. Bir süre sonra otomobille dönen zanlılar, pavyona molotof kokteyli atıp bölgeden uzaklaştı. Gece kulübünde paniğe neden olan saldırıda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Bölgede çalışma başlatan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan güvenlik kamerası incelemesiyle zanlıların kullandıkları otomobilin plakasını belirledi.

Polis adreslerini belirlediği beş zanlıyı operasyonla gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Molotof KokteyliPavyonAnkara
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