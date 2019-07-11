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Ankara'da hastanede kimyasal paniği: 19 kişi etkilendi

Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde giriş katta kimyasal madde döküldü. Olayda gazdan etkilenen 19 personel tedavi altına alındı.

Ankara'da hastanede kimyasal paniği: 19 kişi etkilendi

Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde giriş katta kimyasal madde döküldü. Olayda gazdan etkilenen 19 personel tedavi altına alındı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:58
Ankara'da hastanede kimyasal paniği: 19 kişi etkilendi

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kimyasal maddeden etkilenen 19 kişi tedavi altına alındı. 

Kimyasal maddenin hastane koridoruna döküldüğü iddiasıyla, tedbiren hastaların tahliye edildiği ve hastaneye girişlerin bir süreliğine kapatıldığı öğrenildi.

Olay yerine itfaiye, polis ekipleri ve takviye ambulanslar gönderildi. Gazdan etkilenen 19 personel tedavi altına alındı.

Bakanlıktan açıklama: Sağlık durumları iyi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personel etkilenmiştir. Gazdan etkilenen kişilere hızla müdahale edilerek 112 ambulanslarıyla diğer hastanelere sevk işlemleri gerçekleşmiştir. Nakledilen personelimizin sağlık durumları iyidir. Laboratuvar ile aynı katta bulunan Acil Servis tedbiren boşaltılmıştır. Acil servise kısa süre içinde tekrar hasta alımına başlanacaktır. Olay ile ilgili Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.

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