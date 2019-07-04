Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 21°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99382
ALTIN
254.632
DOLAR
5.5869
STERLIN
7.0411
EURO
6.3025
Ünlü Yazara Başörtülüleri Aşağılamaktan Hapis Cezası!
İşte memur ve emeklinin yeni maaşları
Erdoğan'dan kadın üniversitesi açıklaması
Ünlü Oyuncu Tatilde Hayatını Kaybetti!
HONOR 8S Türkiye’de Ön Siparişe Açıldı

Ankara'da devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına yol açtı

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan fırtınada devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Ankara'da devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına yol açtı

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan fırtınada devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 21:31
Ankara'da devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına yol açtı

Kızılay Metrosu'nun Sakarya Caddesi çıkışında şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi.Bu sırada yoldan geçen 3 kişi kendilerine isabet eden dallar nedeniyle hafif yaralandı.Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırıldı. 

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

Anahtar Kelimeler:
ankara da devrilen ağaç kişinin yaralanmasına yol açtı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbrahi Kalın'dan: S-400'lerle ilgili son dakika haberi!
İbrahi Kalın'dan: S-400'lerle ilgili son dakika haberi!
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme!
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme!
Sokak ortasında boş tabut bulundu
Sokak ortasında boş tabut bulundu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim