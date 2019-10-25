Ankara'da ByLock operasyonu: 39 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 53 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.
Karar doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 39 şüpheliyi gözaltına aldığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında FETÖ'nün firari 'TSK imamı' Adil Öksüz'ün amcasının oğlu Ali Emre Öksüz'ün de bulunduğu öğrenildi.
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