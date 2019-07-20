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Ankara'da asayiş uygulaması

Ankara'da, eğlence mekanlarına yönelik 69 ekip ve 500 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara'da asayiş uygulaması

Ankara'da, eğlence mekanlarına yönelik 69 ekip ve 500 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:40
Ankara'da asayiş uygulaması

Ankara'da, eğlence mekanlarına yönelik 69 ekip ve 500 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla eğlence mekanlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde 500 polisin katılımıyla, Altındağ ilçesi Rüzgarlı Caddesi'ndeki eğlence mekanlarına asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda ruhsatsız işyeri de kapatıldı. Vatandaşların kimliğini sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan kişileri  gözaltına aldı.

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ankara da asayiş uygulaması
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