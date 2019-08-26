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Ankara'da 3.5 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Ankara Yenimahalle’de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. 21:42’de kaydedilen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

Ankara'da 3.5 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Ankara Yenimahalle’de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. 21:42’de kaydedilen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 06:08
Ankara'da 3.5 şiddetinde deprem

Ankara'da merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüsü internet sitelerinde yer alan bilgiye göre, saat 21.42'de merkez üssü Yenimahalle olan 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. 

Depremin Çankaya, Altındağ ve Keçiören gibi merkez ilçelerden de hissedildiği belirtildi. 

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, saat 21.42'de merkez üssü Yenimahalle olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bulunmamaktadır. İlçe ve mahallelerimizde detaylı inceleme ve araştırmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı

KÖPEKLER BİR ANDA ULUMAYA BAŞLADI

Keçiören ilçesi İncirli Mahallesindeki vatandaşlarda deprem sırasında panik içinde evlerini terk etti. O anları anlatan Kenan Say, Deprem anından 5 dakika önce dışarıda oturuyordum. Köpekler bir anda ulumaya başladı. Hemen ardından deprem oldu dedi. Ayrıca panikle evini terk eden Rabia Sürücü ise koltukta otururken sallandığını ve kızının çok ağladığını söyledi.

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