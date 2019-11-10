Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103153
ALTIN
270.348
DOLAR
5.7533
STERLIN
7.3739
EURO
6.3439
İnternetten Başvurabilirsiniz! Aylık 1300 TL Destek!
Faturalarınızı Kontrol Edin! Sizin de Başınıza Gelebilir!
Esnafa 2050 TL İşsizlik Maaşı Ödenecek! İşte Başvuru Şartları!...
O Parayı İndirimli Ödeyebilirsiniz! İnternetten Sorgulayın!
Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde üretime başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce 3 yıllığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) arazide çiftçiye dağıtılmak üzere yem bitkisi tohumu üretilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde üretime başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce 3 yıllığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) arazide çiftçiye dağıtılmak üzere yem bitkisi tohumu üretilecek.

10 Kasım 2019 Pazar 13:38
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde üretime başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yıllar sonra ilk kez üretim yapılacak arazi belediye ekiplerince temizlenerek, ekime hazır hale getirildi.

Hayvan yemi olarak kullanılan, kış şartlarına dayanıklı Macar fiği tohumu üretiminin yapılacağı arazi 2 parsel ve yaklaşık 300 dekardan oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, belediye olarak Atatürk'ün mirasına sahip çıktıklarını söyledi. 

Güldaş, uzun süredir kullanılmayan arazide üretime başlanacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Belediye olarak araziyi 3 yıllığına kiraladık. Artık burada üretim yapılacak. Çiftçimize dağıtılmak üzere tohum yetiştireceğiz. Buranın kuruluş amaçlarından biri olan tohum dağıtma, damızlık dağıtma işlevini yıllar sonra tekrar aktif hale getirmiş olacağız. Ürettiğimiz tohumlarımızı inşallah kırsaldaki çiftçilerimizle buluşturup, en ekonomik şekilde üretim yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Yem bitkileri üretimi artınca, hayvancılık da gelişecek. Böylece daha ucuza, daha sağlıklı eti Ankaralılarla buluşturabileceğiz."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.11.2019 13:50
Anahtar Kelimeler:
AnkaraHasan Muhammet GüldaşHayvan YemiTohumüretimçiftçiAtatürk Orman ÇiftiliğiAnkara Büyükşehir Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmetçik'in Gözyaşları Saat 09:05'te...
Mehmetçik'in Gözyaşları Saat 09:05'te...
Interpol'ün 5 yıldır aradığı cinayet zanlısı Konya'da yakalandı!
Interpol'ün 5 yıldır aradığı cinayet zanlısı Konya'da yakalandı!
Fatih Altaylı'dan İmamoğlu'na Atatürk mesajı: İnşallah seneye bu isimle anarsınız
Fatih Altaylı'dan İmamoğlu'na Atatürk mesajı: İnşallah seneye bu isimle anarsınız

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim