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Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne Binlerce Kişi Alınacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin bugün itibari ile hasta kabulüne başladığını bu hastanenin Avrupa'nın en büyük hastanesi olduğuna da dikkat çekti.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne Binlerce Kişi Alınacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin bugün itibari ile hasta kabulüne başladığını bu hastanenin Avrupa'nın en büyük hastanesi olduğuna da dikkat çekti.

13 Şubat 2019 Çarşamba 11:35
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne Binlerce Kişi Alınacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin bugün itibari ile hasta kabulüne başladığını bu hastanenin Avrupa'nın en büyük hastanesi olduğuna da dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara Bilkent Şehir Hastanesi toplamda 3600 yatak kapasitesine sahip olduğunu ifade ederek Her gün hastaneye 100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor. Şehir hastanesi bünyesinde sadece temizlik, yemek, çamaşırhane, otopark, hasta yönlendirme gibi hizmetler için bin 500 personel çalışacak. Bu kapsamda da personel alım işlemleri devam ediyor" açıklamasında bulundu.

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ KADRO DAĞILIMI

Ankara Şehir Hastanesi tarafından yayınlanan iş ilanları şöyle; 

hemşire, doktor, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi görevlisi, oda destek personeli, tıbbi sekreter, resepsiyon görevlisi, aşçı, kepçeci, meydancı, depo personeli, engelli personel, ambulans şoförü, hasta bakıcı, eczacı, ameliyathane teknisyeni, ameliyathane hemşiresi, eski hükümlü işçi, hasta kabul sekreteri gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer alıyor.

İlanlarda ilköğretim mezunu, lise mezunu, ön lisans mezunu ve üniversite mezunu bay bayan, deneyimli deneyimsiz adayların iş başvurusu yapabilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunuyor.

Peki tüm bu iş ilanlarına nasıl ve nereden iş başvurusu yapılır?

Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde çalışacak olan personellerin bir kısmı, şehir hastanesinin açılması sebebi ile kapanmak durumunda kalan diğer hastanelerden transfer edilecek. Geriye kalan kadro ve pozisyonlar için ise başvurular İŞKUR üzerinden alınmaktadır. Ankara İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek, iş başvuru formu doldurabilirsiniz. Akabinde kurumun insan kaynakları yapmış olduğunuz iş başvurusunu detaylı olarak incelemekte ve başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar kurum bünyesinde çalışma imkanı elde edeceklerdir.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesine
-664 kişi hasta yönlendirme ve danışma(tıbbi sekreter,resepsiyon,refakat,hasta taşıma),
-55 kişi çağrı merkezi görevlisi,
-313 kişi oda destek personeli
- 500 kişi mutfak personeli(aşçı,aşçı yard,kepçeci,bulaşıkçı,meydancı,depo personeli 
alınacaktır.
-978 kişi temizlik personeli (hastane ve hastanede temizlik süreçleri)
-450 kişi hastane güvenliği
-62 kişi otopark personeli
alınacaktır.

Basvuru yapacaklar huseyin.mollaoglu@iskur.gov.tr mail adresine aşağıdaki bilgileri doldurup göndermesi gerekir.

Tc 
Ad soyad 
Tel
Mezuniyet
Yaş
Askerlik
Referans

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.02.2019 18:50
Anahtar Kelimeler:
ankara bilkent şehir hastanesi binlerce kişi alınacak
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Yalan 11 saat önce

almazlar asla

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A.T. 11 saat önce

Neden kpss puanıyla almıyorsunuz yeni açılacak olan hastaneye neden anestezi teknikeri almıyorsunuz? Neden?

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Osman KARTAL 11 saat önce

Kadrolu mu alıyor şirket adına mı tam anlamadım

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Ozn 10 saat önce

A.T kapanacak hastaneden geleceklerin arasinda zaten anestezi doktoru vardir. Turkce yaziyor orda iyi oku . Bakkaldan elma almiyorsun . Kpss ile anestezi doktorumu alinir .

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Gülhan 9 saat önce

Ozel hastane bu ne kpss si

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Ozan 8 saat önce

Iskur a gittim . Boyle bir ilan yok diyor sistemde ?

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tc 6 saat önce

Bıktık bıktık yorulduk yorulduk

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Ozn 3 saat önce

Sen bence benim yazdigimi iyi oku anestezi doktoru mu yazıyor anestezi teknikeri mı? Bakkaldan elma almiyorsun arkadaşım KPSS ile anestezi doktoru mu alınır yoksa anestezi teknikeri mi ?

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