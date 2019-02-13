Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne Binlerce Kişi Alınacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin bugün itibari ile hasta kabulüne başladığını bu hastanenin Avrupa'nın en büyük hastanesi olduğuna da dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara Bilkent Şehir Hastanesi toplamda 3600 yatak kapasitesine sahip olduğunu ifade ederek Her gün hastaneye 100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor. Şehir hastanesi bünyesinde sadece temizlik, yemek, çamaşırhane, otopark, hasta yönlendirme gibi hizmetler için bin 500 personel çalışacak. Bu kapsamda da personel alım işlemleri devam ediyor" açıklamasında bulundu.

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ KADRO DAĞILIMI

Ankara Şehir Hastanesi tarafından yayınlanan iş ilanları şöyle;

hemşire, doktor, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi görevlisi, oda destek personeli, tıbbi sekreter, resepsiyon görevlisi, aşçı, kepçeci, meydancı, depo personeli, engelli personel, ambulans şoförü, hasta bakıcı, eczacı, ameliyathane teknisyeni, ameliyathane hemşiresi, eski hükümlü işçi, hasta kabul sekreteri gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer alıyor.

İlanlarda ilköğretim mezunu, lise mezunu, ön lisans mezunu ve üniversite mezunu bay bayan, deneyimli deneyimsiz adayların iş başvurusu yapabilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunuyor.

Peki tüm bu iş ilanlarına nasıl ve nereden iş başvurusu yapılır?

Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde çalışacak olan personellerin bir kısmı, şehir hastanesinin açılması sebebi ile kapanmak durumunda kalan diğer hastanelerden transfer edilecek. Geriye kalan kadro ve pozisyonlar için ise başvurular İŞKUR üzerinden alınmaktadır. Ankara İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek, iş başvuru formu doldurabilirsiniz. Akabinde kurumun insan kaynakları yapmış olduğunuz iş başvurusunu detaylı olarak incelemekte ve başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar kurum bünyesinde çalışma imkanı elde edeceklerdir.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesine

-664 kişi hasta yönlendirme ve danışma(tıbbi sekreter,resepsiyon,refakat,hasta taşıma),

-55 kişi çağrı merkezi görevlisi,

-313 kişi oda destek personeli

- 500 kişi mutfak personeli(aşçı,aşçı yard,kepçeci,bulaşıkçı,meydancı,depo personeli

alınacaktır.

-978 kişi temizlik personeli (hastane ve hastanede temizlik süreçleri)

-450 kişi hastane güvenliği

-62 kişi otopark personeli

alınacaktır.

Basvuru yapacaklar huseyin.mollaoglu@iskur.gov.tr mail adresine aşağıdaki bilgileri doldurup göndermesi gerekir.

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