Ankara Barosu, adli yıl açılışını adliyede yapacak

Yargıtay’ın adli yıl açılış töreni davetini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesiı’nde yapılacağı için reddeden Ankara Barosu’nun programı belli oldu. Ankara Barosu üyeleri Külliye'de tören yapılırken Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapacak, ardından Anıtkabir’e gidecek.

Gazete Duvar'ın haberine göre Ankara Barosu’ndan yapılan duyuruda şöyle denildi:

“Biz, hukuk adına yılmadan mücadele edeceğimiz ve kutsal mesleğimizi gururla icra edeceğimiz yeni adli yılı Ankara Adalet Sarayı’nda ve Atamızın huzurunda karşılıyoruz. 2 Eylül Pazartesi günü saat 11.00’de Sıhhiye Adliyesi önünde yapılacak basın açıklamasına ve saat 12.00’de Atamıza saygı ve şükranlarımızı sunmak için Anıtkabir’e tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz”.

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