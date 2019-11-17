Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden Mehmet Avcı yeniden gözaltında

Sosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir’de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılan iş insanı Mehmet Avcı yeniden gözaltına alındı. Konuyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavlığımız tarafından 15/11/2019 tarihinde facebook sosyal medya hesabından yayınladığı video nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mehmet Avcı’ nın eyleminin TCK 216/2 maddesi kapsamında kaldığı değerlendirilmekle birlikte şüpheli ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş olup, atılı suç açısından ceza miktarı itibariyle tutuklama yasağı olduğundan haftada 7 gün imza ve yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Şüphelinin salıverildikten sonra benzer mahiyette bir bütün halinde TCK 216/1 Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Suçunu oluşturur mahiyette yeni videolar yayınlaması ve eylemine devam etmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 16/11/2019 tarihi itibariyle gözaltına alınmasına karar verilmiş ve şüpheli gözaltına alınmıştır."

Ne olmuştu?

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret edenler hakkında Cumhuriyet savcılığına yaptığı şikayetler ile tanınan Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı iş insanı Mehmet Avcı, paylaştığı videoda, 10 Kasım günü Anıtkabir'de, 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür etmişti.

Büyük tepki çeken paylaşımın ardından savcılık, Mehmet Avcı hakkında soruşturma başlatmıştı. İş insanı Mehmet A., soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınmıştı.

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