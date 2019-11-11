anayasa profesörü mümtaz soysal hayatını kaybetti

Bir süredir alzheimer tedavisi gören Prof. Dr. Mümtaz Soysal 90 yaşında İstanbul Beşiktaş'taki evinde vefat etti.

Soysal'ın 13 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.

​Bir dönem Dışişleri Bakanlığı da yapan Soysal, Uluslararası Af Örgütü’nünde genel sekreterlik yapmış ve 12 Mart darbesi döneminde 'Anayasaya Giriş' kitabında 'komünizm propagandası' yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

​Bir dönem Dışişleri Bakanlığı da yapan Soysal, Uluslararası Af Örgütü’nünde genel sekreterlik yapmış ve 12 Mart darbesi döneminde 'Anayasaya Giriş' kitabında 'komünizm propagandası' yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

1991 yılında SHP'den Ankara, 1995 yılında da DSP'den Zonguldak'tan milletvekili seçilen Soysal, Tansu Çiller başbakanlığı'ndaki hükümette dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı.

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