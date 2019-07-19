Anayasa Mahkemesi'nden Flaş:Atilla Taş kararı!

Şarkıcı Atilla Taş, 'FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan yargılandığı davada tutuklanarak, 14 ay cezaevinde kaldı. Şarkıcı 9 Kasım 2018'de tahliye edildi ancak yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sözcü'nün aktardığı habere göre Anayasa Mahkemesi, Taş'ın tahliye edilmesinin ardından yeniden tutuklanmasıyla ilgili hak ihlali kararı verdi.

Kararı Twitter hesabından duyuran Taş, "Anayasa Mahkemesi bugün hakkımda verdiği bir kararla, tahliye olduğum halde keyfi olarak yeniden tutuklanmama, hak ihlali kararı vermiş. Bir gün masumiyetimin anlaşılacağını biliyordum. Açıklamalı kararda da tweet ve yazılarımdan başka suçum olmadığı görülüyor" dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA