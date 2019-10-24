Anadolu Sigorta’ya IDC Finans Zirvesi 2019’dan Dijital Dışı Kanallar Kategorisinde Birincilik Ödülü

Finans Sektöründe dijital dönüşüm, bilgi güvenliği, yapay zeka, robot uygulamalar ve nesnelerin interneti gibi pek çok konunun tartışıldığı IDC Türkiye 2019 Finans Zirvesi, bu yıl 22 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirildi. Finans dünyasının bir araya geldiği zirve kapsamında, Anadolu Sigorta CIO’su Mehmet Abacı da “Açık bankacılık kapıda, peki biz hazır mıyız?” başlıklı oturuma moderatörlük yaptı. Bununla birlikte her yıl olduğu gibi Finans Teknoloji Ödülleri de sahiplerini buldu. Anadolu Sigorta, yerel bir start-up ile birlikte hayata geçirdiği Görüntülü Ekspertiz Uygulaması ile Dijital Dışı Kanallar kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Görüntülü Eksperiz Uygulamasıyla hasar dosyaları için atanan eksperler, bu hizmetten faydalanmayı kabul eden sigortalılar için randevu kayıtları oluşturarak, uygulama üzerinden gerçekleştirilen görüntülü görüşme ile hasar tespitini hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

“Her noktada teknolojik, yenilikçi ve öncü yaklaşımların geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Ürün hakkında bilgi veren Anadolu Sigorta CIO’su Mehmet Abacı, “Görüntülü Ekspertiz Uygulaması sayesinde eksperlerimiz; uygulama üzerinden riziko adresi ile ekspertiz adresinin konumlarını karşılaştırabiliyor, dijital harita imkânlarını kullanarak ekspertiz adresinin bulunduğu lokasyon etrafında gezinebiliyor. Bununla birlikte, sohbet özelliği sayesinde sigortalı ile irtibat kurarak dosya transferi gerçekleştirebiliyor, görüntülü görüşme anında hasar yerinin fotoğraflarını çekebiliyor ve uygulama üzerinden ekspertize dair notlar alabiliyor. Uygulama, eksperlerin hasar yerine gitmesine gerek kalmadan zaman ve yoldan tasarruf sağlayarak hızlı bir şekilde eksper raporu yazmasına, hasar ödemelerinin kısa sürede gerçekleştirilerek hasar dosyalarının sonuçlanmasına olanak tanıyor” dedi

Abacı ayrıca, Anadolu Sigorta’nın tüm süreçlerin dijitalleştirilmesine, iş faydası ve müşteri memnuniyeti yaratacak her noktada teknolojik, yenilikçi ve öncü yaklaşımların geliştirilmesine yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA