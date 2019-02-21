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Anadolu Ajansı Haber Sitesini Yenilendi!

Türkiye'nin en köklü haber ajansı olan Anadolu Ajansı haber sitesini yeniledi. Eski tasarıma göre daha görsel ağırlık olarak hazırlanan yeni site bugün itibari ile kullanıma sunuldu.

Anadolu Ajansı Haber Sitesini Yenilendi!

Türkiye'nin en köklü haber ajansı olan Anadolu Ajansı haber sitesini yeniledi. Eski tasarıma göre daha görsel ağırlık olarak hazırlanan yeni site bugün itibari ile kullanıma sunuldu.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:58
Anadolu Ajansı Haber Sitesini Yenilendi!

Türkiye'nin en köklü haber ajansı olan Anadolu Ajansı haber sitesini yeniledi. Eski tasarıma göre daha görsel ağırlık olarak hazırlanan yeni site bugün itibari ile kullanıma sunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesini yenilediğini " Anadolu Ajansının (AA) resmi internet sitesi "aa.com.tr" yenilenen ara yüzüyle kullanıcılarıyla buluştu. Sade ve okur dostu yeni yapı, ziyaretçilere bir bakışta içeriklere ulaşma imkanı tanıyor. Görselliğin daha güçlü kullanıldığı tasarımda, AA muhabirlerinin hazırladığı haberler, fotoğraflar, infografikler ve videolar etkin şekilde sunuluyor. Yeni yüzüyle yayına başlayan sayfa, her türlü akıllı cihazla uyum içinde çalışabilen dinamik yapısıyla, 13 dilde Türkiye ve dünya gündemini takipçilerine ulaştırıyor." ifadeleri ile duyurdu.

ESKİ SİTEYE GÖRE YAVAŞ

Anadolu Ajansı'nın yeni sitesi görsel ağırlıklı hazırlandığı için eski tasarıma göre biraz yavaşladığı görülüyor.  Son olarak 2012 yılında web sitesini yenileyen Anadolu Ajansı kullanıcıları genel olarak memnun etti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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