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Aman dikkat! Sigorta dökümünüzde harf varsa...

Sigorta dökümünüzde harf varsa bu şüpheli ya da sahte iş yeri anlamına gelir ve bu iş yerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal edilir.

Aman dikkat! Sigorta dökümünüzde harf varsa...

Sigorta dökümünüzde harf varsa bu şüpheli ya da sahte iş yeri anlamına gelir ve bu iş yerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal edilir.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:23
Aman dikkat! Sigorta dökümünüzde harf varsa...

Birçok çalışan bilmiyor ama hizmet dökümünde harf bulunması iş yerinin şüpheli olduğunu gösterir. Emekli olmak için priminiz dolsa bile sahte iş yeri nedeniyle emekli olamayabilirsiniz. Takvim gazetesinden Ali Şerbetçi kendisine gelen soruları yanıtladığı köşesinde bu konuyu ele alıyor. İşte o soru ve yanıtı...

Emekliliğime az bir süre kaldı. Son bir hesap yapılsın diye hizmet dökümüme tekrar baktığımda 5 yıl önce sigortalı olduğum işyerinin bildirdiği hizmetlerin karşısında Ş harfi var. Bu ne demek? Emekliliğime engel olacak bir durum olmasından endişe ediyorum. R. KAYA

SGK, sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde işyerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlar S (Sahte işyeri), Ş (Şüpheli işyeri) ve K (Kontrollü işyeri) harfleri ile kodlanmaktadır. Hizmet dökümünde gördüğünüz Ş harfi, sizi sigortalı bildiren işyerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve işyeri hakkında denetim/ inceleme yapılacağı anlamına gelir.

Bir işyerine Ş-Şüpheli kodu konulduktan sonra, bu işyeri hakkında denetim süreci başlatılır. Denetim, bu işyerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığının tespiti amacıyla yapılır. Denetim sonuçlanıncaya kadar işyerinin "Ş" olan kodu değiştirilmez, denetim sonucuna göre, sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse "Ş" kodu, "S" (sahte işyeri) olarak değiştirilir ve bu işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal edilir.

Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa "Ş" kodu tamamen kaldırılır ve bu işyerinden yapılan hizmet bildirimleri geçerli kabul edilir.

Denetimin ne kadar sürede sonuçlanacağı konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak denetim sonuçlanmadan da, bu işyerinden bildirilen sigortalılar, yani hizmet dökümünde "Ş" harfi bulunan sigortalılar emeklilik talebinde bulunabilir, hatta aylıkları da bağlanır.

Ancak denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olması nedeniyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilir ve yersiz ödenmiş olan aylıklar geri istenir.

Ş harfi ile gösterilen işyerlerinden adınıza yapılan bildirimler fiili çalışmanıza dayanıyorsa, endişe edilecek bir durum yoktur..

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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