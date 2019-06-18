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Aman dikkat ! Meteoroloji sel alarmı verdi

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz’de etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar için vatandaşlara uyarıda bulundu.

Aman dikkat ! Meteoroloji sel alarmı verdi

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz’de etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar için vatandaşlara uyarıda bulundu.

18 Haziran 2019 Salı 15:02
Aman dikkat ! Meteoroloji sel alarmı verdi

Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Rize’nin iç kesimlerinde ani sel, su baskınları, yıldırım düşmesi ve çatı uçması gibi olayların yaşabileceğine dikkat çeken meteoroloji vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şu şekilde 
"Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz koşullara karşı tedbirli olunmalıdır."

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aman dikkat meteoroloji sel alarmı verdi
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