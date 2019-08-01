Almanya 3 Bin EURO Maaşla Türk Personel Alacak! İşte Detaylar!

Almanya, nüfusun yaşlanmasıyla doğan nitelikli işgücü ihtiyacını yurt dışından karşılamak için yasa çıkardı. Bu yasa 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Ancak bu yasa yürürlüğe girmeden önce Sosyal Hayır Kurumu AWO harekete geçti.

Konu ile ilgili olarak AWO ile İletişim ve Strateji Şirketi (PKS) işbirliği yaparak Türkiye’den sağlık elemanı getirmek için girişimlere başladı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) ile işbirliği yapan iki kurum, hasta ve yaşlı bakımı alanında çalışacak elemanlarla bu ay İstanbul’da işe alınma görüşmeleri yapacak.

GİRİŞİMLER BAŞLADI

PKS Şirketi Danışmanı Gül Keskinler bu konu hakkında bir açıklama yaptı. Keskinler açıklamasında hasta ve yaşlı bakım alanında çalışmak üzere Türkiye’den çalışan getirmek için girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Bunun yanı sıra Keskinler açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Nüfusun giderek yaşlandığı Almanya’da işgücü açığı olan sektörler arasında hasta ve yaşlı bakımı alanı ilk sırada geliyor. Bu açığı kapatmak için Almanya’nın en tanınmış sosyal yardım kuruluşu AWO, hasta ve yaşlı bakımı için pilot istihdam projesi başlattı. Proje kapsamında Türkiye’den hasta ve yaşlı bakımı alanında çalışacak kadın ve erkek sağlık elemanlarını istihdam etmek istiyoruz. Türkiye’den alınacak hasta ve yaşlı bakım elemanlarının en az iki yıl tecrübeli ve üniversite ile meslek okul mezunu olmasını şart koşuyoruz. Türkiye’den çalışanları Almanya’da istihdam etmek için Tüm Sağlık-Sen ile işbirliği yapıyoruz. İşe alınacaklar AWO’nun Oldenburg kenti çevresinde çalışacaklar"

Söz konusu personel alımı kapsamında görüşmeler İstanbul'da yapılacak. Söz konusu görüşmeler PKS Şirketi Danışmanı Gül Keskinler tarafından gerçekleştirilecek. Bu konu hakkında Keskinler adaylarla tek tek görüşeceğini ve bu görüşmeler sonunda da adayların belirleneceğini ifade etti.

Bunun yanı sıra Gül Keskinler açıklamalarında "Sosyal medya üzerinden gelen başvuruları değerlendirdikten sonra çalışacak adaylarla iş akdi imzalanacak. İstanbul’da ücretsiz Almanca kursu verilecek ve Almanya’nın sistemi tanıtılacak. Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğuyla görüşmelerimizi yaptık. Vize için kolaylıklar sağlanacak. Ayrıca kurs gördükleri zaman dilimi içinde iki hafta da Oldenburg kentinde staj görecekler" ifadelerine yer verdi.

AWO Yöneticileri Lars Bonk ve Nicole Monenschein, başvuru yapanlara Almanya’daki yasalara göre ve Almanya’daki koşullara uygun iş sözleşmesi yapılacağını ifade etti.

MAAŞ AÇIKLAMASI

Bonk maaşlar hakkında bir açıklama yaparak ücretin 2 bin ile 2 bin 500 Euro arasında değişeceğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Elbette biz uzun vadeli bizimle çalışılmasını istiyoruz. Ancak öncelikle üç yıllık sözleşme yapacağız. Başlangıçta ücret 2 bin ile 2 bin 500 Euro arasında değişecek. Daha sonra 3 bin Euro’ya kadar çıkacak. Mesailerle birlikte maaş daha da yükselecek. Yıllık izin süreleri ise haftasonları hariç 30 ile 36 gün olacak. İş koşulları yapılan toplusözleşmelere uygun olacak"

Gül Keskinler personel alımı kapsamında yaptığı açıklamalarında personel açığını kapatmak için önümüzdeki 40 yıl içinde her yıl yurt dışından 260 bin kişinin istihdam edilmesi gerektiğini belirtti.

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