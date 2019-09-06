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Alkol muayenesine girmek istemeyen araç sürücüsü: Ben saygı gören insanlardanım

Nevşehir’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan alkollü sürücü alkol muayenesine girmemek için denemediği yol kalmadı.

Alkol muayenesine girmek istemeyen araç sürücüsü: Ben saygı gören insanlardanım

Nevşehir’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan alkollü sürücü alkol muayenesine girmemek için denemediği yol kalmadı.

06 Eylül 2019 Cuma 06:49
Alkol muayenesine girmek istemeyen araç sürücüsü: Ben saygı gören insanlardanım

Nevşehir’de bu gece saatlerinde Güzelyurt Mahallesi Ürgüp caddesinde meydana gelen trafik kazasında 50 AR 699 plakalı otomobil ile 34 JN 7212 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrasında şoka giren 50 AR 699 plakalı otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçarken 34 JN 7212 plakalı araç sahibi ise kaza yerine gelen polis ekipleri tarafından alkol muayenesi yapılmak istendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan alkol muayenesine girmek istemeyen araç sürücüsü, “ Siz polisseniz bende insanım. Sizde 9 aylıksınız bende 9 aylığım. Ben astım hastası insanım diyorum siz benimle dalga geçiyorsunuz. Bakın adam videoya çekiyor, makara oluyoruz. Ben saygı gören insanlardanım. Niye videoya çekiyor amirim. Şimdi bu videoyu çekip facebooka atacak. Bunun hakkını kim verecek” diyerek alkol muayenesine girmek istemedi.

Daha sonra ise alkol muayenesi yapılan araç sürücüsü yine muayene de polislere zorluk çektirirken araç sürücüsü Asayiş ekipleri tarafından alkol muayenesi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldü. 
Kaza yerinde diğer otomobil sürücünün yanında bulunan kız arkadaşı ise kazanın nasıl olduğunu anlatırken o anları ise meraklı vatandaşların film izler gibi izlemesi dikkatlerden kaçmadı. 
(COŞ-FT) 

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alkol muayenesine girmek istemeyen araç sürücüsü saygı gören insanlardanım
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