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Aleyna Tilki'nin 1 milyon TL'lik heykeli yapılacak

Şarkıcı Aleyna Tilki, dünyaca ünlü liderler, sanatçılar ve sporcuların balmumu heykellerinin bulunduğu 'Madame Tussauds Müzesi'nin, İstanbul şubesinde yer alacak.

Aleyna Tilki'nin 1 milyon TL'lik heykeli yapılacak

Şarkıcı Aleyna Tilki, dünyaca ünlü liderler, sanatçılar ve sporcuların balmumu heykellerinin bulunduğu 'Madame Tussauds Müzesi'nin, İstanbul şubesinde yer alacak.

26 Temmuz 2019 Cuma 20:29
Aleyna Tilki'nin 1 milyon TL'lik heykeli yapılacak

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Aleyna Tilki, hazırlık için müzenin Londra'daki merkezinden gelecek kreatif ekiple buluşacak.

Genç şarkıcının saç, göz rengi taranacak, pozu belirlenip ölçüleri alınacak.

Tilki, balmumu figüre giydirilecek elbisesini de belirleyip müzeye teslim edecek.

Bir figürün yapımı için 40 kişi 8 ay çalışırken, heykel yaklaşık 200 bin dolara (1 milyon 100 binTL) mâl oluyor.

MÜZEDEKİ BAZI SANATÇILAR

Müzede yer alan sanatçılar arasında ise Zeki Müren, Haldun Dormen, Gülriz Sururi, Adile Naşit, Kemal Sunal, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Barış Manço, Beren Saat, Kerem Bürsin, Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk var. 

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