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Aktif Bank’ın Afrika çıkarması sürüyor!

Africa Investment Forum’a sponsor olan ilk Türk bankası olan Aktif Bank, son iki yılda Afrika’daki faaliyetleri kapsamında 175 bin kilometre yol kat ederek 220 banka ile iş birliği tesis etti. Afrika Kalkınma Bankası ev sahipliğinde 11-13 Kasım tarihlerinde Johannesburg’da düzenlenen etkinlik kapsamında; Afrika ülkelerindeki ticaret, yatırım ve ortaklık imkânları masaya yatırıldı.

Aktif Bank’ın Afrika çıkarması sürüyor!

Africa Investment Forum’a sponsor olan ilk Türk bankası olan Aktif Bank, son iki yılda Afrika’daki faaliyetleri kapsamında 175 bin kilometre yol kat ederek 220 banka ile iş birliği tesis etti. Afrika Kalkınma Bankası ev sahipliğinde 11-13 Kasım tarihlerinde Johannesburg’da düzenlenen etkinlik kapsamında; Afrika ülkelerindeki ticaret, yatırım ve ortaklık imkânları masaya yatırıldı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 11:12
Aktif Bank’ın Afrika çıkarması sürüyor!

Afrika kıtasındaki yatırım ve iş fırsatlarını sektörün önde gelenleriyle kapsamlı şekilde ele alan Africa Investment Forum, bu yıl ikinci kez Johannesburg’da gerçekleştirildi. Afrika’ya yönelik yoğun dış ticaret çalışmaları ile tanınan Aktif Bank ise bu etkinliğe destek veren ilk Türk bankası oldu. Afrika’nın ekonomik dönüşümünü; yatırımcıları, bankaları ve aracı kuruluşları bir araya getirerek derinlemesine inceleyen etkinlikte, Aktif Bank da kıtaya yönelik geniş hizmet ağını tanıtma fırsatı yakaladı.

Utku: “Afrika’ya yönelik faaliyetlerimiz için 175 bin kilometre yol kat ederek 220 banka ile iş birliği başlattık.”

Konuyla ilgili bilgi veren Aktif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, “Afrika’da ekonominin nabzını tutan bu etkinliğe destek veren tek Türk bankası olmaktan gurur duyuyoruz. Afrika’daki 54 ülkede 220 banka aracılığıyla yürüttüğümüz uluslararası bankacılık aktiviteleri ile Türkiye-Afrika dış ticaret hacminin gelişmesine ciddi katkılar sunuyoruz. 2018 ve 2019 yılında Afrika kıtasına gerçekleştirdiğimiz seyahatler ile yaklaşık 175 bin kilometre yol kat ettik, bu da ekvatorun çevresini neredeyse 4,5 kez dolaşmaya denk geliyor. Sahip olduğumuz bu deneyim ve istihbarat ağı sayesinde müşterilerimize güvenle işlem yapma fırsatı sunuyoruz. Bu etkinlik sayesinde de Afrika’daki paydaşlarımızla bir araya gelerek, kıtaya olan yatırımlarımızı en verimli şekilde sürdürebilmeyi amaçlıyoruz.” şeklinde bilgi verdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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