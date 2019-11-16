Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var!

Ajanslardan alınan son dakika haberine göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen Mersin VİF firmasına ait yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 39. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi belirtildi.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE 1 ÖLÜ, 20 YARALI VAR
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor olayla ilgii soruşturma devam ediyor.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Son Güncelleme: 16.11.2019 06:52