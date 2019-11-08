Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalandığı okulun müdürü açığa alındı

Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocukların yuhalandığı iddialarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında diğer öğrenci velilerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle otizmli çocukların eğitim gördüğü sınıfı kapattığı iddia edilen okul müdürü Kuddisi Kurt açığa alındı.

Okulda 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere 334 öğrenci eğitim görüyor.

Aralarında otizimli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre diğer öğrencilerin velileri tarafından başka okula gönderilmesi istendi. Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi.

İddialar arasında, otizmli öğrencilerin diğer öğrenciler ve veliler tarafından yuhalanması da var.

Milli Eğitim Bakanlığı iddialarla ilgili soruşturma başlatmış, Bakan Ziya Selçuk da yaptığı açıklamada, "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise; ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken; böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

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