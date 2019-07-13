AKP'li belediyenin "Mobil Mescit"i hizmete girdi

Samsun'un Canik ilçesinde AKP'li belediye, vatandaşlar için Mobil Mescit uygulamasını hayata geçirdi.

Canik Belediyesi, Mobil Mescit'in 'pazar yerleri, miting ve doğal afet' gibi durumlarda kullanılacağını söyledi.

Belediye Mobil Mescit uygulamasını tanıtırken, "Kadın ve erkeklere özel abdest alma yerleri, tuvalet ve mescitleri bulunan mescit, Türkiye'de ilk kez belediyemiz tarafından hayata geçirildi" ifadesini kullandı.

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