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Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 06:58
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, On İki Ada açıklarında saat 04.01'de Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 13.37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri 80 kilometre ile On İki Ada olarak belirlenirken, Türkiye'den en yakın yerleşim yeri olarak ise Muğla'nın Marmaris ilçesi olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
akdeniz büyüklüğünde deprem
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