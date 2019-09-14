Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde korkutan deprem!

Akdeniz açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesine 184 kilometre uzaklıkta.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 18.02'de 7,98 kilometre derinlikte, 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin merkez üssünün, Muğla'nın Marmaris ilçesine 184 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
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