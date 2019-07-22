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Akademisyen Ceren Damar'ı vahşice öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Akademisyen Ceren Damar Şenel'i öldüren öğrencisi Hasan İsmail H. hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet istedi.

Akademisyen Ceren Damar'ı vahşice öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Akademisyen Ceren Damar Şenel'i öldüren öğrencisi Hasan İsmail H. hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet istedi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:21
Akademisyen Ceren Damar'ı vahşice öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Çankaya Üniversitesi'nde görev yapan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in öğrencisi tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Savcı şüpheli Hasan İsmail H.'nin canavarca hisle öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. 

İddianamede şüphelinin, danışmanı Ceren Damar Şenel’in kendisiyle yeterince ilgilenmediğini düşünerek husumet duymaya başladığı, kopya çekerken yakalanması nedeniyle de bu husumetin arttığı iddia edildi.

Şüphelinin olay sonrası verdiği ifadesindeki, "Ceren Hoca’nın odasına öldürme kastıyla gitmemiştim, bana sinkaflı hakaret edince 2 el ateş ettim, akabinde kendimi kaybettim" şeklindeki beyanlarının inandırıcı bulunmadığı belirtildi.

NTV'nin aktardığı habere göre savcı şüphelinin ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını istedi.

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