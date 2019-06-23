Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 28°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
94022
ALTIN
261.854
DOLAR
5.8200
STERLIN
7.3941
EURO
6.5930
Kahramanmaraş'a Şehit Ateşi Düştü!
GSB mülakat sonuçları açıklandı mı?
ASDEP başvuruları ne zaman yapılacak?
Tarım Kredi Kooperatifleri KPSS 60 Puanla Memur Alıyor!
"Yeni mezunum, iş bulmakta zorlanıyorum"

AK Parti ve CHP'den YSK'ya ''yanlış mühür'' başvurusu

AK Parti ve CHP, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve CHP'nin başvurusunu görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.

AK Parti ve CHP'den YSK'ya ''yanlış mühür'' başvurusu

AK Parti ve CHP, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve CHP'nin başvurusunu görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.

23 Haziran 2019 Pazar 13:08
AK Parti ve CHP'den YSK'ya ''yanlış mühür'' başvurusu

İstanbul’da yenilenen seçimlerinde oy kullanma işlemi sürerken bazı ilçelerdeki sandıklarda oy zarflarının üzerinde ‘Milletvekilleri seçimi’ mührü basılması dikkat çekti.

İtirazlar üzerine Beykoz ilçe seçim kurulu zarfların geçerli sayılmasına karar verdi ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun bu zarfların kullanılmasını daha önceden açıklamaması sosyal medyada sert tepkilere yol açtı.

Konu üzerine CHP avukatları harekete geçip itirazlarını yaptı ve Milletvekili genel seçimlerinde kullanılan mühürle mühürlü zarfların sandıklarda tutanakla belirlendiğini ve oyların geçerli sayılması için YSK’ya başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

AKP de milletvekili mühürlü oyların geçerli sayılması için YSK’ya başvuru yaptı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ak parti chp den ysk ya yanlış mühür başvurusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nevşehir'de feci kaza! Aralarında bir de bebek var
Nevşehir'de feci kaza! Aralarında bir de bebek var
RTÜK'e ne kadar ceza ödediğini açıkladı!
RTÜK'e ne kadar ceza ödediğini açıkladı!
Oy kullanmak için Samsun'dan İstanbul'a doğru yola çıkan 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Oy kullanmak için Samsun'dan İstanbul'a doğru yola çıkan 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim