AK Parti ve CHP'den YSK'ya ''yanlış mühür'' başvurusu

İstanbul’da yenilenen seçimlerinde oy kullanma işlemi sürerken bazı ilçelerdeki sandıklarda oy zarflarının üzerinde ‘Milletvekilleri seçimi’ mührü basılması dikkat çekti.

İtirazlar üzerine Beykoz ilçe seçim kurulu zarfların geçerli sayılmasına karar verdi ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun bu zarfların kullanılmasını daha önceden açıklamaması sosyal medyada sert tepkilere yol açtı.

Konu üzerine CHP avukatları harekete geçip itirazlarını yaptı ve Milletvekili genel seçimlerinde kullanılan mühürle mühürlü zarfların sandıklarda tutanakla belirlendiğini ve oyların geçerli sayılması için YSK’ya başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

AKP de milletvekili mühürlü oyların geçerli sayılması için YSK’ya başvuru yaptı.

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