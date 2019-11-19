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AK Parti harekete geçiyor! KYK borçları silinecek mi?

Milyonlarca üniversite öğrencisinin aldığı KYK öğrenim kredisi ile ilgili AK Parti harekete geçmeye hazırlanıyor. İşe girinceye kadar faiz işleyen kredilerde, bazı kişilerin borcu anaparanın iki katını aştı. Bunu ödeyemeyen öğrencilerin sayısı ise gün geçtikçe yükseliyor. AK Parti bu borçların faiz kısmı ile ilgili bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor.

AK Parti harekete geçiyor! KYK borçları silinecek mi?

Milyonlarca üniversite öğrencisinin aldığı KYK öğrenim kredisi ile ilgili AK Parti harekete geçmeye hazırlanıyor. İşe girinceye kadar faiz işleyen kredilerde, bazı kişilerin borcu anaparanın iki katını aştı. Bunu ödeyemeyen öğrencilerin sayısı ise gün geçtikçe yükseliyor. AK Parti bu borçların faiz kısmı ile ilgili bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor.

19 Kasım 2019 Salı 10:48
AK Parti harekete geçiyor! KYK borçları silinecek mi?

AK Parti kurmaylarının yaptığı toplantıda, kamuoyunda oluşan iki beklenti masaya yatırıldı. İlk olarak "karşılıksız çekler sebebiyle hapis cezasına maruz kalan işletme sahiplerinin mağduriyeti" gündeme geldi. Kurmaylar "Adam ödeme güçlüğüne düşmüş, hapse girmiş. İçeride hiç ödeyemez. Daha zora düşer. Hapis cezası yerine, başka yaptırım lazım. Kamuoyundaki beklentiye kayıtsız kalamayız." görüşünde birleşti. Çeki karşılıksız çıkana bin 500 güne kadar para cezası veriliyor. Bu da ödenmezse çek sahibi, 3 yıla kadar hapis ile karşı karşıya kalıyor.

KREDİ BORÇLARI İKİ KATINA ÇIKIYOR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bir diğer konu da üniversite döneminde öğrenim kredisi çeken öğrencilerin borçları oldu. İşe girinceye kadar bu borca faiz işliyor. Borç, bazı kişilerde iki katı aşmış durumda... Bunu ödeyemeyen öğrencilerin sayısının 5 milyona ulaştığı, 280 bin mezun hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtiliyor.

Her iki konuda da çalışma yapılıp yapılmayacağına henüz karar verilmedi. Çekte hapis cezasının kaldırılmasının, ceza infaz indirimlerini öngören pakete girebileceği belirtiliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarına uygulanan faizlerle ilgili ise yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığı, bunun için idari bir karar alınmasının yeterli olduğu ifade ediliyor.

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