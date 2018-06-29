AK Parti'den TBMM Başkan Adayı Açıklaması!

AK Parti Sözcüsü : Değerli arkadaşlar, Sn. Cumhurbaşkanımızın yemini konusu YSK'nın kesin tarihi açıklaması ve bunun Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonraki süreçte planlanacak. Yeminin ne zaman yapılacağı, kabinenin ne zaman açıklanacağı konusunda bir değerlendirme yapamam.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

Önümüzdeki hafta içerisinde KHK yetkisiyle biliyorsunuz, yasalardaki ibarelere dönük çalışma yapıldı. Önümüzdeki hafta yemin töreninden önce KHK yayımlanacak. Cumhurbaşkanlığı bundan sonra kendi kararnamesini yayınlayacak. Ondan sonra bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacak.

İçişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Değerli arkadaşlar Türkiye terörle mücadele ediyor. İçişleri Bakanlığı terörle mücadeleyi başarılı şekilde sürdürüyor. Daha iki gün önce ben Kahramanmaraş'taydım, ben oradayken bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu 2 şehitimiz oldu, 1 askerimiz ağır yaralandı. Kahraman Türk ordusu terörle mücadele sürecini yürütürken, bu sürece dönük bizim bazı tevillerde bulunmamız açıkcası doğru olmaz. Tabi bir taraftan da Sn. İçişleri Bakanı bu tepkisini verirken, neden böyle bir tepki verdi, bu talimatın niteliği konusunda doğal olarak bu açıklamayı Sn. Bakana bırakmak gerekiyor.

TBMM MECLİS BAŞKANI SEÇİMİ (BİNALİ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?)

Değerli arkadaşlar biliyorsunuz meclis başkanı belirleme grupların istişarelerinin sonucudur. Bu konuda meclis grubu gerekli görüşmeleri yapacak, değerlendirmelerin sonucunda meclis grubu kendi adayını kamuoyu ile paylaşacaktır. Biz de tabi AK Parti'nin meclis grubunun yapacağı değerlendirmelere biz de katılacağız. Bu değerlendirmeler sonucunda AK Parti meclis başkanı adayını açıklayacak. Henüz o değerlendirmeler yapılmadı. Meclis grubu oluşacak, bu oluştuktan sonra grup kendi değerlendimelerini yapacak. Meclis gruplarının işidir meclis başkanının adaylığı.

MECLİS 16 TEMMUZ'DAN SONRA TATİLE Mİ GİRECEK?

Açıkcası buna dair bir değerlendirme yapılacak mı? 15 Temmuz'daki oturumdan sonra meclis çalışmaya devam eder mi, etmez mi, bu önümüzdeki günlerde belli olacaktır.

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