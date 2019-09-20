AK Parti'deki istifalarda bir ilk: Görevdeki başkan bıraktı

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre AK Parti'deki eski milletvekili ve teşkilat mensupları istifalarına, aktif görevde olanlar da katılmaya başladı.

Sultanbeyli AK Parti Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Ahmet Çelik istifasını “Gördüğüm lüzum üzerine aktif görevde bulunduğum AK Parti Sultanbeyli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanlığı

görevimden ve AK Parti üyeliğimizden gençlik kolları yönetim kurulu üyesi ve gençlik kolları mahalle başkanlarımızla ile birlikte istifa etmiş bulunmaktayız” diye duyurdu.

'ARTIK DAVUTOĞLU HOCAMIZLA YÜRÜYECEĞİZ'

Çelik, istifa gerekçesini açıklarken "Artık Davutoğlu hocamız ile birlikte yürüyeceğiz'' dedi ve şu mesajları verdi:

“Bizler ismi bilinmeyenleriz. Bizler sayısal istatistiklerde sadece bir rakam olarak görünenleriz. Bizler her seçimde uyku yüzü bilmeyen, yine de her seçimden sonra çalışmadı denilen metal yorgunu denilenleriz. Bizler Pendikli Yusuf kardeşimiz gibi nice kapılardan kovulan, yine de aynı kapıya ilk günkü aşkla gidenleriz. Bugün de bize düşen hasbiliktir, bugün de bize düşen kapalı kapılar ardında konuşulanları meydanda haykırmaktır. Şimdi bize düşen yeniden yollara düşme vakti. Yeni bir heyecanla, hiç eskimeyen ideallerle yeni bir hal ile yeniden var olma vakti. Bugünden itibaren Ahmet Davutoğlu hocamız ile birlikte yürüyeceğimizi de herkese ilan ediyoruz”

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