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AK Parti'de 'yargı paketi' mesaisi

AK Parti, Meclis’e gelmesi beklenen ‘İkinci yargı paketi’ üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti'de 'yargı paketi' mesaisi

AK Parti, Meclis’e gelmesi beklenen ‘İkinci yargı paketi’ üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

20 Kasım 2019 Çarşamba 07:12
AK Parti'de 'yargı paketi' mesaisi
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2020 Yılı bütçe görüşmelerinin ardından Meclis’e yasa teklifi olarak sunulması beklenen ‘İkinci yargı paketine’ hangi düzenlemelerin gireceği gözden geçirildi.

AK Parti grup başkanvekilleri, TBMM Adalet Komisyonu üyeleri, Adalet Bakanlığı bürokratları ve hukukçu milletvekillerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, ‘İkinci yargı paketine’ hangi düzenlemelerin gireceği konusu gözden geçirildi. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı paketin şekillenmesinin ardından, önümüzdeki günlerde muhalefet partilerinin görüşüne sunulacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
YargıTbmmAk Parti
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