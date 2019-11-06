AK Parti'de şimdi de LGBTİ istifası!

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nda yer alan AK Parti Meclis Üyeleri Dilek Yıldız Büyükdağ, Sema Yeşilçimen ve Çile Özkul, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan AK Parti Meclis Üyeleri Dilek Yıldız Büyükdağ, Sema Yeşilçimen ve Çile Özkul, "Toplumsal hassasiyetlerin dikkate alınmaması ve değişiklik önerilerinin ısrarla karşılık bulmaması" nedeniyle böyle bir karar aldıklarını duyurdu. Aynı zamanda AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı'nı yürüten Meclis Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, toplumsal hassasiyetlerin, Türk milletinin manevi değer ve ahlak anlayışının hiçe sayıldığı bir uygulamanın, bir ayıbın parçası olamayacaklarını söyledi.

"SOYER BİLDİĞİNİ OKUDU"

SonKaleİzmir'de yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in logoyu meclis tarafından görevlendirilmiş komisyon üyelerinin görüşünü dahi almadan tek başına belirlediğini öne süren Büyükdağ, şunları söyledi:

"Sayın Soyer, tüm Türkiye'de 'Kadın Erkek Eşitliği' adı altında hayata geçirilen komisyonun adını, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu' olarak değiştirdi, şerh koyduk. Bu da yetmedi baktık ki yine bizlere sormadan hazırlattığı logo, toplumsal hassasiyetlerde karşılığı olmayan, aile birliğini zedeleyici grupların kurumsal logoları ile aynı. Buna da itiraz ettik ve değişiklik istedik. Ancak tüm çabalarımız havada kaldı. Sayın Soyer bildiğini okudu ve İzmir'in dört bir yanını bu ayıpla donattı. Israrını, geri adım atmamasını, hatta buna karşı çıkan tüm kesimlere kulaklarını tıkamasını anlayamadık. Çünkü gerçekten dikkate alınmayacak bir mesele değil. Üstelik İzmirli hemşerilerimizin demokratik değerlerle birlikte ahlaki değerlere olan bağlılıkları da görmezden gelinmiş oldu. Böyle bir zaafiyetin ve yanlışın içinde olamazdık. Bu nedenle de Meclis Üyesi arkadaşlarım Sema Yeşilçimen ve Çile Özkul ile birlikte komisyon üyeliklerimizden istifa ettik. Kimsenin yaşam tarzına ve tercihlerine karışamayız. Ama bunun kamu kurumu eliyle özendirilmeye çalışılmasına karşı çıkarız."

"GEREKLİ TAVRI KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yapılmak istenenin toplumsal sağlık ve huzuru tehdit eden aile kurumunu ve anne-baba-çocuk temelini sarsan yaşam şekillerini meşrulaştırmaya çalışmak olduğunu savunan Büyükdağ, bu duruma CHP dahil olmak üzere, tüm partilerin tabanlarından ve temsilcilerinden de tepkiler geldiğini öne sürdü.

Büyükdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz AK Parti Grubu olarak başından bu yana yapılmak isteneni gördük. Çok geçmeden Sayın Soyer'in bu güruhun sözde onur yürüyüşlerine destek vermesi de bizi doğruladı. Bu türlü yaşam şekillerini çarpık eğilimleri normalleştirmeye çalışmak, çözüm bekleyen bir sorunun da üstünü örtmek anlamına geliyor. Bu konuda kendi partisi olmak üzere, diğer tüm partilerden bizimle aynı görüşü savunanların sayısı hiç de azımsanmayacak düzeyde. Bu çok olağan. Çünkü hepimiz bu toplumun ortak ahlaki ve manevi değerlerinin örgüsünde yaşıyoruz. Bilerek ve isteyerek üstelik kendilerini haklı görerek önlem alınması gereken bir meselede, giderek büyüyecek bir sorun yumağı yaratıyorlar. Bir anne ve halkımızın temsil yetkisi verdiği siyasetçiler olarak bu sorunu çözmek yerine, normalleştirmeye çalışanlara alet olmamız söz konusu olamazdı. Şimdiye kadar olduğu gibi, komisyon çalışmalarının yakından takipçisi olacak ve elbette gerekli tavrı koymaya devam edeceğiz."

CHP'DEN YANIT

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ için hazırlattığı logoyu LGBT-İ'nin amblemine benzeten ve yoğun tartışmaların ardından komisyondaki görevlerinden istifa ettiklerini açıklayan AK Parti'li meclis üyelerine yanıt gecikmedi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı CHP'li Nilay Kökkılınç, "Renklerden korkmamak lazım. Türk aile yapısı ve manevi değerler eleştirileri haksızlık. Komisyonda boşalan yerler doldurulur, biz görevimizin başındayız" dedi.

SonKaleİzmir'e konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Kökkılınç, "Renklerden korkmamak lazım" lazım derken, komisyonun isim değişikliğinde de logonun belirlenmesinde de oy çokluğuyla karar verdiğini hatırlattı.

RENKLERDEN KORKMAMAK LAZIM

Renklerden yola çıkarak bu yönde değerlendirmeler yapmanın çok yanlış olduğunu vurgulayan Kökkılınç, "Logonun nasıl olacağı belediye meclisinin görev alanında bir konuydu. İcrai bir işlem olduğu için de belediye başkanının sorumluluk alanındaydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları çalıştı. Tanıtım Şube Müdürlüğü, Kadın Şube Müdürlüğü ile birlikte çalışarak logoyu oluşturdu. Komisyon başkanı olarak bana da bilgi verdiler. Anket de yapıldı. İlk yapılan 10 çalışmayı komisyonda paylaştım. O paylaşılan 10 çalışma üzerinden bazı değişiklikler yaparak yeni logoda mutabık kaldık. Daha canlı ve sade bir grafik tasarlandı. Bu benim de hoşuma gitti. Gayet de güzel bir logo" dedi.

ÇOK BÜYÜK HAKSIZLIK

Kökkılınç, eleştirilerle ilgili, "Bence hiçbir sorun yok. Buradaki amaç, kasıt nedir bilmiyorum. Ama arkadaşlar keşke istifa etmeselerdi. Katılmadıkları konularda zaten ret oyu veriyorlar yahut şerh koyuyorlar. Zaten demokratik kurullarda olması gereken de budur. Başkanımız da her zaman hassasiyetlerini dikkate almaktadır. Ama, buradan Türk aile yapısına ve manevi değerlere ilişkin yorumlar çıkarmak çok büyük bir haksızlık" diye konuştu.

BOŞALAN YERLER DOLDURULUR

Komisyonun çalışmalarına devam edip etmeyeceği konusuna da netlik kazandıran Kökkılınç, "Boşalan yerlere yeni kişiler teklif edilir. Meclis içinden mi dışından mı olur, bilemem. Ama bizim görevimiz nisan ayı sonuna kadar devam ediyor. Görevimizin başındayız" dedi.

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