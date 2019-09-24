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AK Parti'de 31 Mart depremi! Hepsi görevden alındı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yürütme kurulundaki 4 ismi görevden aldı. Görevden alınanlar arasında il teşkilat başkanı ve il yerel yönetimler başkanı da bulunuyor.

AK Parti'de 31 Mart depremi! Hepsi görevden alındı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yürütme kurulundaki 4 ismi görevden aldı. Görevden alınanlar arasında il teşkilat başkanı ve il yerel yönetimler başkanı da bulunuyor.

24 Eylül 2019 Salı 15:52
AK Parti'de 31 Mart depremi! Hepsi görevden alındı

AK Parti İstanbul İl Yürütme Kurulu'nda yer alan İl Teşkilat Başkanı Salih Çağdaş, İl Dış İlişkiler Başkanı Melih Ecertaş, İl Yerel Yönetimler Başkanı Habil Yazıcı, İl Sivil Toplum ve Halkla ilişkiler Başkanı Sedat Ecin AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak tarafından görevden alındı.

YENİ İSİMLER GÖREVE GETİRİLDİ

İl Teşkilat Başkanlığı'na daha önce insan haklarından sorumlu yürütme kurulu üyesi olan Necati Karagöz getirildi. İl Dış ilişkiler Başkanı Fatih Öğün oldu. İl Yerel Yönetimler Başkanı olarak da Ali Aslan atandı. Ekonomi İşleri Başkanı Kemal Uyumaz, İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'na kaydırıldı. Yeni İl Ekonomi Başkanı da Süleyman Aykaç oldu. Necati Karagöz'ün İl Teşkilat Başkanı olması nedeniyle boşalan İl İnsan Hakları Başkanlığı'na da Engin Telli getirildi.

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