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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 Bin 321 ASDEP Alımı Ne Zaman Yapılacak? ASDEP Başvuru Şartları...

Yakın bir süreçte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla 4 bin 321 personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Açıklamanın ardından başvuru için duyuruyu bekleyen adaylar aynı zamanda başvuru şartlarını da araştırmaya başladı. Bakanlığa 1000'i ASDEP 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere alım yapılacak. Bu kapsamda ASDEP memur alımı tarihleri heyecanla bekleniyor. Peki, ASDEP personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 Bin 321 ASDEP Alımı Ne Zaman Yapılacak? ASDEP Başvuru Şartları...

Yakın bir süreçte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla 4 bin 321 personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Açıklamanın ardından başvuru için duyuruyu bekleyen adaylar aynı zamanda başvuru şartlarını da araştırmaya başladı. Bakanlığa 1000'i ASDEP 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere alım yapılacak. Bu kapsamda ASDEP memur alımı tarihleri heyecanla bekleniyor. Peki, ASDEP personel alımı başvuru şartları nelerdir?

04 Kasım 2019 Pazartesi 22:06
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 Bin 321 ASDEP Alımı Ne Zaman Yapılacak? ASDEP Başvuru Şartları...

4 bin 321 personel alımı duyurusunun ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılacak açıklama heyecanla bekleniyor. Bu kapsamda şimdi başvuruda bulunacak olan on binlerce kişi başvuru şartları ve başvuru detayları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve ASDEP memur alımı başvuru şartları nelerdir? İşte son bilgiler...

AİLE BAKANLIĞI 4 BİN 321 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberdar olmak istiyorsanız haberin sonunda yer alan linklerden mobil uygulamalarımızı indirebilir veya sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

BAKAN SELÇUK SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından "Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000'i ASDEP, 1000'i işçi, 2321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz. Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor." şeklinde açıklama yapmıştı.

ASDEP NEDİR?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu Program ile Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlar ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir.

ASDEP ile aile ve kişilerin Bakanlığı hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin izlenmesi de hedeflenmektedir.

ASDEP'in ülke geneline yaygınlaştırılması için özel hizmet alımı yoluyla öncelikle 1.500 personelin istihdamı süreci başlatılmıştır. ASDEP Görevlileri;

1- Sosyal Hizmet
2- Psikoloji
3- Sosyoloji
4- Çocuk Gelişimi
5- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
6- Aile ve Tüketici Bilimleri

bölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden İl Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilecektir.

KPSSCAFE.COM.TR

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