Aile Bakanlığı en az lise mezunu personel alımı! Kadro dağılımı ve başvuru şartları..

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre lise, önlisans ve lisans mezunlarının başvuru yapabileceği memur alımı başladı. Farklı kadro ve unvanlarda yapılacak memur alımlarına başvuru yapacak adayların belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Başvuru yapacak adayların KPSS türünde puana sahip olmaları gerekiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır. Adayların bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018- KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

HANGİ UNVANLARDA ALIM YAPILACAK?

Lise Mezunu Memur Alım Kadroları:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine yapılacak olan lise mezunu adaylar; Diğer Sağlık Personeli unvanında istihdam edilecektir.

Önlisans Mezunu Memur Alım Kadroları:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine yapılacak olan önlisans mezunu adaylar; Destek Personeli, Büro Personeli ve Diğer Sağlık Personeli unvanlarında istihdam edilecektir.

Lisans Mezunu Memur Alımı Kadroları:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine yapılacak olan lisans mezunu adaylar; Çocuk Gelişimcisi, Fizyoterapist, Öğretmen, Diğer Sağlık Personeli, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Diyetisyen, Büro Personeli, Hemşire unvanlarında istihdam edilecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

3. Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1. Kadın hizmet birimlerinde çalışacak personelin, ilgili mevzuat gereğince tercihen kadın personel çalıştırılması gerektiğinden, “Cinsiyeti kadın olmak.” şartı eklenmiştir.

2. Adaylardan “Güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması.” şartı istenilmiş olup, güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanmayanların atamaları yapılmayacaktır.

YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) *Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile de yatırılabilecektir. * Yerleştirme ücreti 20,00 TL’dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecektir. Yerleştirme ücretini banka şubesinden yatıracak adaylar, bankaların çalışma saatlerini gözönünde bulundurmalıdır. Yurt dışındaki adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Başvurular SYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Bu süre uzatılmayacaktır.

TERCİH KILAVUZU

GENEL BİLGİLER

Lise Mezunu Tercih Kılavuzu

Önlisans Mezunu Tercih Kılavuzu

Lisans Mezunu Tercih Kılavuzu