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Aile Bakanlığı 4 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı?

Geçtiğimiz aylarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyuruda 4 bin 321 personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Bu kapsamda şimdi başvuruda bulunacak olan on binlerce kişi Bakanlıktan yapılacak duyuruyu bekliyor. Peki, Aile Bakanlığı 4 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Aile Bakanlığı başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı? İşte son detaylar...

Aile Bakanlığı 4 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı?

Geçtiğimiz aylarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyuruda 4 bin 321 personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Bu kapsamda şimdi başvuruda bulunacak olan on binlerce kişi Bakanlıktan yapılacak duyuruyu bekliyor. Peki, Aile Bakanlığı 4 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Aile Bakanlığı başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı? İşte son detaylar...

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:18
Aile Bakanlığı 4 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz dönemlerde yapılan 4 bin 321 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bakanlığa 1000'i ASDEP 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere alım yapılacak. Şimdi pek çok kişi Aile Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak ediyor.

AİLE BAKANLIĞI 4 BİN 321 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içine ekleyeceğiz.

BAKAN SELÇUK SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından "Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000'i ASDEP, 1000'i işçi, 2321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz. Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor." şeklinde açıklama yapmıştı.

ASDEP NEDİR?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu Program ile Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlar ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir.

ASDEP ile aile ve kişilerin Bakanlığı hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin izlenmesi de hedeflenmektedir.

ASDEP'in ülke geneline yaygınlaştırılması için özel hizmet alımı yoluyla öncelikle 1.500 personelin istihdamı süreci başlatılmıştır. ASDEP Görevlileri;

1- Sosyal Hizmet
2- Psikoloji
3- Sosyoloji
4- Çocuk Gelişimi
5- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
6- Aile ve Tüketici Bilimleri

bölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden İl Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilecektir.

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