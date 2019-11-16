Ahmet Hamdi Çamlı ilk kez açıkladı: 'Yeliz' hesabını kullandı mı?

İstanbul seçimlerini değerlendiren Ahmet Hamdi Çamlı seçimde AK Parti’ye CIA ve MOSSAD destekli bir tuzak kurulduğunu belirtti.

'İstanbul seçimlerinde CIA ve MOSSAD AK Parti'ye tuzak kurdu'

Çamlı, seçimlere girerken AK Parti’ye çeşitli nedenlerle kızgın olan bir kesimin olduğunu bu kesimi de CIA ve MOSSAD’ın manipüle ettiğini iddia etti.

'Bu pazar seçim olsa İmamoğlu yüzde 25 oy alamaz'

Çamlı Ekrem İmamoğlu’nun bu Pazar seçime girse yüzde 25 oy alamayacağını ama o dönem bir rüzgar estirildiğini söyledi. Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul ve Ankara’da yaşanan durumun bir reklam arası olduğunu ve AK Parti’nin bu illeri tekrar geri alacağını belirtti.

'Çamuriyetçiler' sözüyle kimi kast etti?

11 Kasım’da attığı Çamuriyetçiler tweeti hakkında da açıklama yapan Ahmet Hamdi Çamlı Cumhuriyet düşmanı olmadığını, Cumhuriyet’in bir Osmanlı projesi olduğunu asla Cumhuriyet’e karşı olmadığını açıkladı.

Zeynep Uzun’un, Neden 11 Kasım’da böyle bir paylaşım yaptınız 11 Kasım tarihini neden seçtiniz sorusuna ise “ O gün çok azmışlardı. Yine tapınmaya başlamışlardı ben de böyle bir tepki gösterdim” diye belirrti.

Mustafa Kemal Atatürk'e hasımlık mı besliyor?

Mustafa Kemal Atatürk’ü seviyor musunuz? Sorusunu cevaplayan Çamlı, "Ben Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duyuyorum. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Yapılan işleri yanlış görüyorsak bunu söylemeliyiz. Ben harf inkılabını yanlış buluyorum. Kıyamet gibi bir hata. Bunu söylemek gerekiyor. Ama milli mücadele dönemindeki Atatürk’e sözüm yok. 1924 sonrasını tartışmalıyız. İtirazlarımız orada bizim" diye açıkladı.

Bakanlık teklifi geldi mi?

Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada hakkında bakanlık teklif edildiği, yeni kabinede bakan olacağı iddialarını da cevaplayan Ahmet Hamdi Çamlı, "Bunlar bizim üstümüzden piyasa yapıyorlar. Yok öyle bir şey ben milletvekiliyim. Ne bakanlığı! Ben Milletvekili olarak seçildim. Bakanlık iddiaları falan tamamen uydurma" ifadelerini kullandı.

'Mustafa Yeneroğlu'na çok üzüldüm'

AK Parti’den geçtiğimiz haftalarda istifa eden Mustafa Yeneroğlu hakkında konuşan Ahmet Hamdi Çamlı, "Ben Mustafa Yeneroğlu’na çok üzüldüm. Mustafa benim kardeşimdir. Aynı meşrepten olduğum bir kardeşimdir. Ancak kendisi adına çok üzüldüm. Yanlış yaptılar, yanlış yola saptılar olayı idrak edemiyorlar" ifadesini kullandı.

Yeliz hesabını kullandı mı?

Sosyal medyada sürekli gündem olan Yeliz sahte hesabını kullandığı iddiaları hakkında ilk kez açıklama yapan Ahmet Hamdi Çamlı, "Bu Çamuriyetçilerin putu! Yok öyle bir şey benim zaten kendi hesabım var neden fake bir hesap kullanayım zaten oradaki görüntüler başkabir videoda var yani benim olmadığım hesabın bana ait olmadığı çok açık"açıklamalarında bulundu.

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