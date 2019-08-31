Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 28°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
96718
ALTIN
285.460
DOLAR
5.8155
STERLIN
7.0883
EURO
6.4044
Bakanlık duyurdu: 4 bin 996 personel alınacak
Dünya devi 15 bin 500 TL maaşla Türkiye'de eleman arıyor!
Adalet Bakanlığı KPSS 70 Puanla En Az Lise Mezunu Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları
Memur maaşları 2020 yılında ne kadar olacak? En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 60 Puanla 4 bin 996 personel alacak

Ahmet Hakan'dan Diyanet'in 'Atatürk'süz hutbesine' tepki: Saklanmaz gerçeği zavallıca saklama çabasıdır

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Diyanet'in 30 Ağustos hutbesinde Atatürk'ün isminin geçmemesine tepki gösterdi. Hakan, "Saklanmaz gerçeği, zavallıca saklama çabasıdır" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'dan Diyanet'in 'Atatürk'süz hutbesine' tepki: Saklanmaz gerçeği zavallıca saklama çabasıdır

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Diyanet'in 30 Ağustos hutbesinde Atatürk'ün isminin geçmemesine tepki gösterdi. Hakan, "Saklanmaz gerçeği, zavallıca saklama çabasıdır" ifadelerini kullandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:17
Ahmet Hakan'dan Diyanet'in 'Atatürk'süz hutbesine' tepki: Saklanmaz gerçeği zavallıca saklama çabasıdır

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, '30 Ağustos hutbesini Atatürk'süz okutmak' başlıklı bugünkü yazısındaDiyanet'in 30 Ağustos hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini geçirmemesine tepki gösterdi. 

Diyanet'in hutbesiyle ilgili olarak "İstanbul'u Fatih fethetmemiş gibi yapmakla eşdeğerdir" değerlendirmesinde bulunan Hakan, şunları söyledi:

"Misli görülmemiş bir inkârdır.

İnsafsızca, kabaca, pervasızca bir haksızlıktır.

Hakkaniyetsizliğin doruk noktasıdır.

Süleymaniye’yi Mimar Sinan’sız bırakmaktan bir farkı yoktur.

Kapı gibi sağlam bir hakikati, cüretkârca rettir.

Hakkı teslim etmeye vicdansızca yanaşmamaktır.

İstanbul’u Fatih fethetmemiş gibi yapmakla eşdeğerdir.

Saklanmaz gerçeği, zavallıca saklama çabasıdır.

Tarihle dalga geçmektir.

Müthiş bir kadirbilmezliktir.

Hakikatle araya kalın bir perde çekmektir.

Ayıptır, yazıktır, günahtır."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.08.2019 17:59
Anahtar Kelimeler:
ahmet hakan dan diyanet in atatürk süz hutbesine tepki saklanmaz gerçeği zavallıca saklama çabasıdır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Altaylı'dan Diyanet'e: Haram olsun!
Fatih Altaylı'dan Diyanet'e: Haram olsun!
Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili öldürüldü !
Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili öldürüldü !
Erdoğan: 2-3 hafta içinde kendi askerlerimizle güvenli bölgeyi oluşturmazsak varsın gerisini karşımızdakiler düşünsün
Erdoğan: 2-3 hafta içinde kendi askerlerimizle güvenli bölgeyi oluşturmazsak varsın gerisini karşımızdakiler düşünsün

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim